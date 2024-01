Comparte

Recientemente, Valentina Torres, más conocida como La Guarén, participó en el podcast de Eva Gómez y habló sobre su paso por Tierra Brava.

En la instancia, la exjugadora entregó detalles de lo que fue su salida de la competencia, a pesar de que en la transmisión de Canal 13 se le puede ver aún en el encierro.

Cabe recordar que, la emisión del programa de telerrealidad tiene un desfase de aproximadamente más de un mes con la realidad.

“Me fui con Jhonatan Mujica y Luis Mateucci, era la primera vez en el reality que una mujer competía con dos hombres, porque siempre cuando nominaban a un hombre, la idea es que se fueran puros hombres, o si nominaban a una mujer, y perdía un hombre en la individual, la idea era nominar a otra mujer”, comenzó diciendo.

Tras ello, enfatizó en que fue muy complicado enfrentarse a sus compañeros “seamos realistas, yo soy una persona que cree que los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, pero anatómicamente somos distintos, tenemos distintas fuerzas. Yo soy una persona de pata corta, y me metieron con hombres que tienen las patas largas”.

En la misma línea, expuso que cuando la nominaron a Luis Mateucci para que se enfrentara con ella se peleó con gran parte de sus compañeros, ya que consideró que era injusto que se midiera contra dos hombres.

Me peleé con toda la casa

“Votaron a Mateucci, me peleé con toda la casa, Nico también me defendió. Yo decía ‘son unos pocos hombres por votar a Luis sabiendo que estoy en riesgo’, y no es que yo sea débil, pero poner a una mujer con dos hombres, Jhonatan y Luis son fuertes”, aseguró.

Finalmente, entregó detalles de la prueba final, donde solo por segundo Jhonatan se impuso frente a ella y pudo demostrar todas su habilidades en la competencia.

“En la eliminación con Jhonatan los dos agarramos la antorcha al mismo tiempo… Todo el mundo ya me había cortado la cabeza, hasta la Chama que supuestamente nos llevábamos mal, me dijo ‘Guarén no quiero que te vayas tú’. ¡La Chama haciéndome barra a mí! ¡Estaba de locos!”, cerró.