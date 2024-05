Comparte

Soledad Onetto vuelve con fuerza a la conducción del informativo central de Canal 13, “Teletrece central”, junto a Ramón Ulloa.

Tras la pausa por el nacimiento de su hijo Borja en febrero pasado, la periodista se reincorpora este lunes 6 de mayo a las 20:45 horas.

“Estoy muy contenta de volver, muy entusiasmada y con muchas ganas de reencontrarme con el equipo y con el público“, partió señalando Soledad Onetto.

En la misma línea, añadió: “Han estado haciendo un gran trabajo, un trabajo que ha resultado muy pesado porque los frentes noticiosos han estado abiertos por jornadas muy extensas y ha habido mucha información, noticia y, además, necesidad de información de nuestros televidentes“.

La periodista, además, no olvida el apoyo recibido durante su maternidad: “Quiero hacer un agradecimiento a Mónica (Pérez), porque asumió la responsabilidad de ‘Teletrece’ genuinamente y sin ningún tipo de problema, y eso a mí me dio una tranquilidad enorme de haber podido estar en mis propias labores”. Agradece también al equipo por su buen recibimiento y destaca que “uno es un aporte en su trabajo“.

Crecimiento profesional y personal: Onetto valora su trayectoria en televisión y el aprendizaje constante que le ha brindado: “A mí el trabajo me gusta, me he podido realizar profesional y personalmente. Todas las experiencias laborales que he tenido han sido motivo de crecimiento, de orgullo, de trabajo en equipo“. Enfatiza que la maternidad le ha aportado nuevas perspectivas y empatía, cualidades que enriquecen su labor periodística.

La reflexión de Soledad Onetto previo a su retorno

“Vuelvo con más experiencia, con más madurez, con miradas distintas“, partió señalando. Luego continuó: “En general, me considero una persona muy empática y trato de ponerme en los escenarios, pero una cosa es tratar de ponerse en el escenario de la maternidad y otra muy distinta es vivirlo”.

Soledad Onetto regresará hoy a”Teletrece central”, programa que va de lunes a viernes a las 20:45 horas por las pantallas de Canal 13.